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Путин отреагировал на передачу ATACMS Украине

18 октября 2023 14:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Путин отреагировал на передачу ATACMS Украине
Владимир Путин. Фото: открытые источники
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Недавно США передали Украине ракеты ATACMS. На это отреагировал президент России Владимир Путин.

Он сообщил об этом на конференции с российскими журналистами.

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Очередная ошибка США

США передали Украине около 20 баллистических ракетных систем ATACMS. Эти дальнобойные ракеты очень важны для Украины. Их применение поможет ВСУ поражать склады с боеприпасами, системы ПВО, пусковые установки ракет и т.д. Ракеты были переданы тайно из-за угрозы атаки России.

По словам Путина ATACMS "не изменят кардинально ситуацию" на фронте, они "только продолжат агонию для Украины".

"Россия сможет отражать эти атаки, это очередная ошибка США. Поставки наносят вред и создают дополнительную угрозу" , — сказал президент РФ.

Путин также добавил, что для Украины это ничем хорошим не закончится. По его словам контрнаступления на Херсонском и Запорожском направлениях результатов не дают, а только потери, также ситуация будет и с новым оружием.

Южная Корея, США и Япония устанавливают горячую линию трехсторонней связи для обмена данных на фоне угроз со стороны Северной Кореи и Китая. В настоящее время представители трех стран тестируют канал связи.

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