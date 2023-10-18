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Путін відреагував на передачу ATACMS Україні

18 жовтня 2023 14:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Путін відреагував на передачу ATACMS Україні
Володимир Путін. Фото: відкриті джерела
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Нещодавно США передали Україні ракети ATACMS. На це відреагував президент Росії Володимир Путін.

Він повідомив про це під час конференції з російськими журналістами.

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Чергова помилка США

США передали Україні близько 20 балістичних ракетних систем ATACMS. Ці далекобійні ракети дуже важливі для України. Їх застосування допоможе ЗСУ вражати склади з боєприпасами, системи ППО, пускові установки ракет, тощо. Ракети були передані таємно, через загрозі атаки Росії.

За словами Путіна ATACMS "не змінять кардинально ситуацію" на фронті, вони "лише продовжать агонію для України".

"Росія зможе відбивати ці атаки, це чергова помилка США. Поставки наносять шкоду і створюють додаткову загрозу", — сказав президент РФ.

Путін також додав, що для України це нічим хорошим не закінчиться. Мовляв контрнаступи на Херсонському і на Запорізькому напрямках результатів не дають, а лише втрати, також ситуація буде і з новою зброєю.

Нагадаємо, Південна Корея, США та Японія встановлюють гарячу лінію тристороннього зв’язку для обміну даних на тлі загроз з боку Північної Кореї та Китаю. Наразі представники трьох країн тестують канал зв'язку.

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