Путин и Песков запрещают россиянам критику в сторону власти и советуют готовиться к выборам

Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин и спикер Кремля Дмитрий Песков попытались отвергнуть критику российского правительства и войны в Украине как неизбежную. Также они призывали россиян к самоцензуре.

Об этом пишет ISW.

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"17 ноября на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге Путин заявил, что люди, критически относящиеся к войне, имеют право на собственную точку зрения. Путин добавил, что "глава — это не только инструмент для разговора, но и для того, чтобы подумать, прежде чем что-нибудь сказать", — пишут аналитики.

Президент РФ отметил, что "многие образованные, знающие и талантливые взрослые не следят и не понимают, что происходит в Украине", но признал, что "настроения в обществе и мнение народа страны... является объективным фактором, которого не избежать" .

Такое же мнение высказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время интервью, опубликованном 17 ноября. По его словам, во время войны в стране должен быть уровень цензуры, что было бы неприемлемо в мирное время.

Песков подчеркнул, что граница между критикой российских военных и дискредитацией российских войск очень тонка, и посоветовал тем, кто хочет "без разбора" спекулировать и критиковать российских военных, "десять раз подумать", прежде чем это делать.

Кроме того, он заявил, что Путин объявит о своей президентской кампании и "не сомневается" в победе Путина на выборах 2024 года.

Напомним, что немецкий журналист Хуберт Зайпель выпустил две книги о российском диктаторе — "Путин. Логика власти" (2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия?" (2012). Они стали бестселлерами. За них Зайпель получил 600 тыс. евро.