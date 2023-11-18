Путін та Пєсков забороняють росіянам критику у бік влади і радять готуватися до виборів

Президент РФ Володимир Путін та прессекретар Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін та речник Кремля Дмитро Пєсков спробували відкинути критику російського уряду та війни в Україні як неминучу. Також вони закликали росіян до самоцензури.

Про це пише ISW.

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"17 листопада на Міжнародному культурному форумі в Санкт-Петербурзі Путін заявив, що люди, які критично ставляться до війни, мають право на власну точку зору. Путін додав, що "голова — це не тільки інструмент для розмови, але й для того, щоб подумати, перш ніж щось сказати", — пишуть аналітики.

Президент РФ зазначив, що "багато освічених, обізнаних і талановитих дорослих не стежать і не розуміють, що відбувається в Україні" , але визнав, що "настрої в суспільстві і думка народу країни... є об’єктивним фактором, якого не уникнути".

Таку ж думку висловив його прессекретар Дмитро Пєсков під час інтерв'ю, опублікованому 17 листопада. За його словами, під час війни у країні має бути рівень цензури, що було б неприйнятним у мирний час.

Пєсков наголосив, що межа між критикою російських військових і дискредитацією російських військ дуже тонка, і порадив тим, хто хоче "без розбору" спекулювати та критикувати російських військових, "десять разів подумати", перш ніж це робити.

Крім того, він заявив, що Путін оголосить про свою президентську кампанію й він "не сумнівається" у перемозі Путіна на виборах 2024 року.

Нагадаємо, що німецький журналіст Хуберт Зайпель випустив дві книги про російського диктатора — "Путін. Логіка влади" (2015) і "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?" (2012). Вони стали бестселерами. За них Зайпель отримав 600 тис. євро.