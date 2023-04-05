путин судорожно ищет деньги для войны в Украине, — британская разведка

Президент рф владимир путин

Премьер-министр рф Михаил Мишустин объявил, что россия планирует выпустить внешние долговые обязательства для финансирования бюджетного дефицита, который возник из-за затяжной войны против Украины. Этот шаг может привести к тому, что иностранные инвесторы, приобретая эти бумаги, станут причастными к конфликту.

Об этом сообщает британская разведка.

Читайте также:

РФ ищет деньги

Разведчики говорят, что россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны дружественных государств. Банки рф в последнее время являлись основными покупателями государственного долга, но маловероятно, что они будут в состоянии полностью финансировать ожидаемый дефицит бюджета в будущем.

"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в российских финансах, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Однако остается неясным, удастся ли россии реализовать эти меры", — говорится в сообщении.

Напомним, что Кремль продолжает пытаться убедить российскую общественность в том, что война на Украине не приведет к значительным экономическим последствиям. Недавно президент рф владимир путин посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения, где обсуждал экономические проблемы рабочих.