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путин судорожно ищет деньги для войны в Украине, — британская разведка

5 апреля 2023 09:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент рф владимир путин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр рф Михаил Мишустин объявил, что россия планирует выпустить внешние долговые обязательства для финансирования бюджетного дефицита, который возник из-за затяжной войны против Украины. Этот шаг может привести к тому, что иностранные инвесторы, приобретая эти бумаги, станут причастными к конфликту.

Об этом сообщает британская разведка.

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Разведчики говорят, что россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны дружественных государств. Банки рф в последнее время являлись основными покупателями государственного долга, но маловероятно, что они будут в состоянии полностью финансировать ожидаемый дефицит бюджета в будущем. 

"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в российских финансах, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Однако остается неясным, удастся ли россии реализовать эти меры", — говорится в сообщении.

Напомним, что Кремль продолжает пытаться убедить российскую общественность в том, что война на Украине не приведет к значительным экономическим последствиям. Недавно президент рф владимир путин посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения, где обсуждал экономические проблемы рабочих. 

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