Путин стремительно становится токсичным для мира и рф, — разведка Украины
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, высказал мнение, что владимир путин становится все более токсичным, как для внешнего мира, так и для рф. Он отметил, что круг людей, которые находятся рядом с путиным, сужается, и в пределах кремля все больше людей недовольны происходящим.
Об этом Юсов сообщил в эфире телемарафона.
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Путин становится токсичным
Юсов подчеркнул, что режим путина сталкивается с геополитической катастрофой, и все более мрачно осознает перспективы. Он заявил, что уже начался поиск преемника путина, и что это не путин.
Это заявление отражает недавние изменения в отношении к путину, как внутри, так и за пределами россии. Его решение по увольнению правительства и изменения в конституции, предназначенные для укрепления своей власти, вызвали критику со стороны оппозиции и западных стран.
Помимо этого, россия столкнулась с международными санкциями за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. В свою очередь, экономические санкции привели к снижению уровня жизни в рф и вызвали недовольство населения.
В свете этих обстоятельств появляется мнение о том, что путин становится все более изолированным и токсичным для общества. Таким образом, поиски преемника путина могут продолжаться в ближайшее время, чтобы найти новое руководство, способное справиться с вызовами, с которыми сталкивается россия в настоящее время.
Напомним, что президент россии владимир путин заявил, что они были не готовы начать полномасштабное вторжение в Украину раньше. По его словам, в 2014 году в рф не было гиперзвукового оружия.