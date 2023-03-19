Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Путин стремительно становится токсичным для мира и рф, — разведка Украины arrow

Путин стремительно становится токсичным для мира и рф, — разведка Украины

19 марта 2023 18:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент рф владимир путин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, высказал мнение, что владимир путин становится все более токсичным, как для внешнего мира, так и для рф. Он отметил, что круг людей, которые находятся рядом с путиным, сужается, и в пределах кремля все больше людей недовольны происходящим.

Об этом Юсов сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Путин становится токсичным

Юсов подчеркнул, что режим путина сталкивается с геополитической катастрофой, и все более мрачно осознает перспективы. Он заявил, что уже начался поиск преемника путина, и что это не путин.

Это заявление отражает недавние изменения в отношении к путину, как внутри, так и за пределами россии. Его решение по увольнению правительства и изменения в конституции, предназначенные для укрепления своей власти, вызвали критику со стороны оппозиции и западных стран.

Помимо этого, россия столкнулась с международными санкциями за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. В свою очередь, экономические санкции привели к снижению уровня жизни в рф и вызвали недовольство населения.

В свете этих обстоятельств появляется мнение о том, что путин становится все более изолированным и токсичным для общества. Таким образом, поиски преемника путина могут продолжаться в ближайшее время, чтобы найти новое руководство, способное справиться с вызовами, с которыми сталкивается россия в настоящее время.

Напомним, что президент россии владимир путин заявил, что они были не готовы начать полномасштабное вторжение в Украину раньше. По его словам, в 2014 году в рф не было гиперзвукового оружия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:37 Американский сенатор рассказал, почему российский самолет сбил беспилотник США

18:30 Одесской области хватит мест для хранения нового урожая

18:20 Весна еще удивит: в каких областях Украины завтра будет невероятно тепло

18:18 В Британии мужчина обнаружил 400-летние фрески во время ремонта

18:15 Златан Ибрагимович стал рекордсменом Серии А и "Милана"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 В Николаевской области без газоснабжения остаются более 5 тысяч бытовых потребителей

18:14 Стало известно, когда и где пройдет прощание с погибшим биологом и военным Бижаном Шароповым

18:00 Одессит пытался переплыть ледяную реку, чтобы сбежать из Украины

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

17:59 Как уберечь свою платежную карту: советы от Минреинтеграции

Новина з відео

14:21 Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

Новина з відео

13:25 Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника

Новина з відео

10:02 После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Новина з відео

10:01 Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

Новина з відео

07:54 Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:10 Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925

Новина з відео

07:04 Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:15 Виталий Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Челси"

Новина з відео

00:01 ​​Во Львове местный и переселенки подрались из-за русского языка

Новина з відео

23:48 Количество раненых вследствие обстрела Краматорска увеличилось.

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

Актуальное по теме

None 19 Март 18:37

Американский сенатор рассказал, почему российский самолет сбил беспилотник США

None 19 Март 17:32

Одесской области хватит мест для хранения нового урожая

None 19 Март 18:07

Весна еще удивит: в каких областях Украины завтра будет невероятно тепло

None 19 Март 18:49

В Британии мужчина обнаружил 400-летние фрески во время ремонта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB