Президент рф владимир путин

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, высказал мнение, что владимир путин становится все более токсичным, как для внешнего мира, так и для рф. Он отметил, что круг людей, которые находятся рядом с путиным, сужается, и в пределах кремля все больше людей недовольны происходящим.

Об этом Юсов сообщил в эфире телемарафона.

Путин становится токсичным

Юсов подчеркнул, что режим путина сталкивается с геополитической катастрофой, и все более мрачно осознает перспективы. Он заявил, что уже начался поиск преемника путина, и что это не путин.

Это заявление отражает недавние изменения в отношении к путину, как внутри, так и за пределами россии. Его решение по увольнению правительства и изменения в конституции, предназначенные для укрепления своей власти, вызвали критику со стороны оппозиции и западных стран.

Помимо этого, россия столкнулась с международными санкциями за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. В свою очередь, экономические санкции привели к снижению уровня жизни в рф и вызвали недовольство населения.

В свете этих обстоятельств появляется мнение о том, что путин становится все более изолированным и токсичным для общества. Таким образом, поиски преемника путина могут продолжаться в ближайшее время, чтобы найти новое руководство, способное справиться с вызовами, с которыми сталкивается россия в настоящее время.

Напомним, что президент россии владимир путин заявил, что они были не готовы начать полномасштабное вторжение в Украину раньше. По его словам, в 2014 году в рф не было гиперзвукового оружия.