Президент рф володимир путін

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, висловив думку, що володимир путін стає все більш токсичним, як для зовнішнього світу, так і для росії. Він зазначив, що коло людей, які знаходяться поруч із путіним, звужується, і в межах кремля все більше людей незадоволені тим, що відбувається.

Про це Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

Путін стає токсичним

Юсов підкреслив, що режим путіна стикається з геополітичною катастрофою, і дедалі похмуріше усвідомлює перспективи. Він заявив, що вже почався пошук наступника путіна, і що це не путін.

Ця заява відображає нещодавні зміни щодо путіна, як усередині, так і за межами росії. Його рішення щодо звільнення уряду та зміни до конституції, призначені для зміцнення своєї влади, викликали критику з боку опозиції та західних країн.

Окрім цього, росія зіткнулася з міжнародними санкціями за анексію Криму та підтримку сепаратистів на сході України. Своєю чергою, економічні санкції призвели до зниження рівня життя в росії й викликали невдоволення населення.

У світлі цих обставин з'являється думка про те, що путін стає все більш ізольованим та токсичним для суспільства. Таким чином, пошуки наступника путіна можуть продовжуватися найближчим часом, щоб знайти нове керівництво, здатне впоратися із викликами, з якими стикається росія нині.

Нагадаємо, що президент росії володимир путін заявив, що вони були не готові розпочати повномасштабне вторгнення в Україну раніше. За його словами, в 2014 році в Росії не було гіперзвукової зброї.