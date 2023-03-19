Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Путін стрімко стає токсичним для світу та рф, — розвідка України arrow

Путін стрімко стає токсичним для світу та рф, — розвідка України

19 березня 2023 18:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент рф володимир путін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, висловив думку, що володимир путін стає все більш токсичним, як для зовнішнього світу, так і для росії. Він зазначив, що коло людей, які знаходяться поруч із путіним, звужується, і в межах кремля все більше людей незадоволені тим, що відбувається.

Про це Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Путін стає токсичним

Юсов підкреслив, що режим путіна стикається з геополітичною катастрофою, і дедалі похмуріше усвідомлює перспективи. Він заявив, що вже почався пошук наступника путіна, і що це не путін.

Ця заява відображає нещодавні зміни щодо путіна, як усередині, так і за межами росії. Його рішення щодо звільнення уряду та зміни до конституції, призначені для зміцнення своєї влади, викликали критику з боку опозиції та західних країн.

Окрім цього, росія зіткнулася з міжнародними санкціями за анексію Криму та підтримку сепаратистів на сході України. Своєю чергою, економічні санкції призвели до зниження рівня життя в росії й викликали невдоволення населення.

У світлі цих обставин з'являється думка про те, що путін стає все більш ізольованим та токсичним для суспільства. Таким чином, пошуки наступника путіна можуть продовжуватися найближчим часом, щоб знайти нове керівництво, здатне впоратися із викликами, з якими стикається росія нині.

Нагадаємо, що президент росії володимир путін заявив, що вони були не готові розпочати повномасштабне вторгнення в Україну раніше. За його словами, в 2014 році в Росії не було гіперзвукової зброї.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:10 Найкращий лівий захисник світу Зінченко отримав поганий бал за гру з "Кристал Пелас"

19:09 У Херсонській області окупанти примусово відбирають житло у мирних українців, — Генштаб

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

18:53 У Генштабі розповіли про українські удари по окупантах

18:37 Американський сенатор розповів, чому російський літак збив безпілотник США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю

18:20 Весна ще здивує: в яких областях України завтра буде неймовірно тепло

18:18 У Британії чоловік виявив 400-річні фрески під час ремонту

18:15 Златан Ібрагімович став рекордсменом Серії А та "Мілану"

18:15 На Миколаївщині без газопостачання залишаються понад 5 тисяч побутових споживачів

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

Новина з відео

14:21 Андрющенко показав, який вигляд має проспект Маріуполя, по якому їздив путін

Новина з відео

13:25 Спочатку збив собаку, а потім хотів її вбити: відомо ім'я зловмисника

Новина з відео

10:02 Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ

Новина з відео

10:01 Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:54 Російські ЗМІ стверджують, що путін відвідав окупований Маріуполь

Новина з відео

07:10 Дніпро-1 знову лідер, фіаско Динамо проти Зорі, нічиї Львова, Кривбасу та Ворскли й Металіста 1925

Новина з відео

07:04 Іменини Олени 19 березня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках

Новина з відео

06:15 Віталій Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Челсі"

Новина з відео

00:01 ​​​​​​​У Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

Актуальне по темі

None 19 Березень 19:22

Найкращий лівий захисник світу Зінченко отримав поганий бал за гру з "Кристал Пелас"

None 19 Березень 19:09

У Херсонській області окупанти примусово відбирають житло у мирних українців, — Генштаб

None 19 Березень 18:58

У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

None 19 Березень 18:56

У Генштабі розповіли про українські удари по окупантах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB