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Путін розповів бурятам про "користь" санкцій та пожартував про "хрюкання"

14 березня 2023 17:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Путін сьогодні побував у Бурятії
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент держави-агресорки росії володимир путін відвідав авіаційний завод в Улан-Уде у Бурятії. Там він вкотре розповів, як росія "зміцніла" за рік дії безпрецедентних санкцій та поскаржився на "підступний Захід". 

Візит путіна у Бурятію детально висвітлювали російській пропагандистські медіа. 

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"Корисні" санкції 

"Попри певні збитки, минулий рік пішов тільки на користь. З урахуванням того, що ми стали набагато більш суверенними і самостійними у сфері економіки і фінансів", — сказав диктатор. 

Він також поскаржився на "кадровий голод" у російській оборонній сфері. Він визнав, що брак кваліфікованих працівників заважає виконувати оборонне замовлення, віджартувавшись, що саме через таку ситуацію росіянами зараз не можна просто "хрюкнути". 

"Дефіцит є, навіть на вашому підприємстві. Насправді... слава богу. З одного боку, це проблема, а з іншого — добре, бо люди добре підготовлені, готові працювати над собою, готові приїжджати в тому числі і з європейської частини країни ... Заважає (виконувати оборонне замовлення. — Ред.). Але, знаєте, якщо нічого не заважає, то тоді треба спати лягати, все добре — можна хрюкнути одразу. А коли щось заважає, треба щось долати, працювати над собою і над вирішенням цих проблем", — сказав він. 

Диктатор вчергове згадав і про "злий Захід", який нібито брехав путіну і тим самим спричинив війну, яку росія зараз веде проти України. 

"(Після 2014 року. — Ред.) виникла проблема Криму, і ми не могли кримчан не підтримати. Потім виникла проблема Донбасу. Уже вісім років ми намагалися вмовити наших так званих партнерів мирним способом вирішити проблему Донбасу. Зараз з’ясовується, що вони просто нас водили за носа, обманювали, прямо публічно про це не соромляться говорити", — сказав він. 

Путін також розповів робітникам, що проблеми у світі почалися після розвалу СРСР, а Захід після цього намагався розхитувати росію і нібито створював п'яту колону.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW з посиланням на слова Марії Захарової писали, що путін втратив контроль над інфопростором росії і вже не може стримати цей розкол.

Представниця мзс рф Захарова відреагувала на звіт ISW щодо розколу у кремлі. 

До слова, у ЗМІ з'явилася інформація, що Мінфін спільно з Міністерством юстиції США зосереджують зусилля, аби ліквідувати лазівки, через які рф обходить санкції. Зокрема, у США особливо сфокусувалися на російських олігархах та їх підставних компаніях.

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