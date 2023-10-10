Путин прокомментировал войну в Израиле и в очередной раз обвинил во всем США

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Во время встречи он впервые решил прокомментировать войну между Израилем и боевиками ХАМАСа.

Об этом пишут российские пропагандисты издания "РИА Новости".

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Также он вспомнил и за войну в Украине и подчеркнул, что политика США по Ближнему Востоку является "провальной".

"И украинский кризис (война РФ против Украины. — Ред.) продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке", — сказал президент РФ.

Очередное обвинение Соединенных Штатов

Кроме того, Путин заявил, что США якобы "пытались монополизировать урегулирование" вместо того, чтобы заниматься поиском необходимых компромиссов для обеих сторон.

По его словам, США "продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны".

Напомним, ранее мы писали, что Кремль, вероятно, будет использовать ракетные нападения группировки ХАМАС по Израилю как средство проведения ряда информационных кампаний, целью которых является привлечение внимания и поддержки США и Запада от Украины.