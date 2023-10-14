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Путин планирует посетить Армению, — СМИ

14 октября 2023 19:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Путин планирует посетить Армению, — СМИ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Presidential Press and Information Office
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам российского диктатора, он планирует приехать с визитом в страну.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в Армении.

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Поездка Путина в страну

Путин подчеркнул, что в Армении вроде бы не планируют выходить из СНГ (Содружество независимых государств) и отметил, что хочет посетить страну.

"И приглашение есть, и ему приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, пожалуй, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Создается нормальная ситуация — и я к ним съезжу, и они приедут", — сказал Путин.

Утверждение ратификации Римского устава

Ранее в пресс-службе армянского президента Ваагна Хачатуряна заявили о подписании закона о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МКС). В парламенте страны его ратифицировали 3 октября.

Таким образом, эта страна признала юрисдикцию Гаагского суда, который выдал ордер на арест Путина.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Пашиняном. Лидеры обсудили перспективы формирования партнерских и дружеских отношений между странами.

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