Путин планирует частично применить “мирный план” Китая
Президент рф владимир путин заявил, что россия может использовать некоторые положения мирного плана, выделенного Китаем, для урегулирования конфликта с Украиной.
Об этом путин сказал на конференции на совместной пресс-конференции с главой Китая Си Цзиньпином.
-
Кабмин сменил название “Укроборонпрома”: детали
-
В Одессе стартовал благотворительный Пасхальный марафон
-
Путин отреагировал угрозами на новости о поставках Украине снарядов с ураном
-
ГБР установило новые детали смерти курсанта во Львове
-
Украинская авиация блестяще отработала по враждебным позициям, Генштаб рассказал детали
-
В Генштабе рассказали, как россия набирает "пушечное мясо" среди срочников
-
Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас
-
На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция
-
Одесские коммунальщики стоят на защите Украины
-
Гонка искусственного интеллекта: Google запустил собственную версию ChatGPT
Что сказал путин
По словам путина, многие из этих положений соответствуют российским подходам и могут стать основой для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
Однако, пока такой готовности со стороны Украины и Запада не наблюдается. По мнению российского лидера, мирное урегулирование конфликта возможно только в том случае, если все стороны готовы к конструктивному диалогу и уважительному отношению к интересам друг друга. В то же время, он подчеркнул, что Россия готова к диалогу и продолжит усилия по урегулированию конфликта с Украиной.
Напомним, глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта для встречи с президентом рф владимиром путиным. Лидеры стран намерены обсудить войну на Украине, а также развитие двусторонних отношений.