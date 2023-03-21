Путин планирует частично применить “мирный план” Китая

Президент рф владимир путин

Президент рф владимир путин заявил, что россия может использовать некоторые положения мирного плана, выделенного Китаем, для урегулирования конфликта с Украиной.

Об этом путин сказал на конференции на совместной пресс-конференции с главой Китая Си Цзиньпином.

Что сказал путин

По словам путина, многие из этих положений соответствуют российским подходам и могут стать основой для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.

Однако, пока такой готовности со стороны Украины и Запада не наблюдается. По мнению российского лидера, мирное урегулирование конфликта возможно только в том случае, если все стороны готовы к конструктивному диалогу и уважительному отношению к интересам друг друга. В то же время, он подчеркнул, что Россия готова к диалогу и продолжит усилия по урегулированию конфликта с Украиной.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта для встречи с президентом рф владимиром путиным. Лидеры стран намерены обсудить войну на Украине, а также развитие двусторонних отношений.