Путін планує частково застосувати "мирний план" Китаю

Президент рф володимир путін

Президент росії володимир путін заявив, що росія може використовувати деякі положення мирного плану, виділеного Китаєм, для врегулювання конфлікту з Україною.

Про це путін сказав на конференції на спільній пресконференції з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Що сказав путін

За словами путіна, багато цих положень відповідають російським підходам і можуть стати основою для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві.

Однак поки що такої готовності з боку України та Заходу не спостерігається. На думку російського лідера, мирне врегулювання конфлікту можливе лише в тому випадку, якщо всі сторони готові до конструктивного діалогу та поважного ставлення до інтересів один одного. Водночас він наголосив, що Росія готова до діалогу і продовжить зусилля щодо врегулювання конфлікту з Україною.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до москви 20 березня для зустрічі з президентом росії володимиром путіним. Лідери країн мають намір обговорити війну в Україні та розвиток двосторонніх відносин.