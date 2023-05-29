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Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

29 мая 2023 15:07
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном правовом интернет-портале.

Об этом сообщает российские СМИ.

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Первый ДОВСЕ подписан в 1990 году. Настоящий договор устанавливал ограничения на количество боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов.

Россия остановила свое участие в июле 2007 года из-за того, что НАТО отказалось ратифицировать обновленную версию договора. Однако в среду, 10 мая 2023 года, Владимир Путин внес законопроект о денонсации ДОВСЕ.

Дополнительно с документом шло объяснение, что договор "во многом устарел и потерял связь с действительностью".

В начале мая 2023 г. договор приняли депутаты Госдумы, а 24 мая его утвердили в Совете РФ. Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

ДОВСЕ
Закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Фото: росСМИ

Напомним, что Путин напуган потенциальным контрнаступлением ВСУ, которое, возможно, уже находится на ранней подготовительной стадии. Президент РФ осознает, что в случае успеха украинских сил его позиция может оказаться под угрозой, учитывая нарастание внутренних разногласий в Кремле.

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж высказался о возможности ликвидации российского диктатора Владимира Путина и основателя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, Запад разрешит убийство президента РФ только тогда, когда он примет решение о ядерном ударе. Маломуж считает, что ликвидация Пригожина намного проще.

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