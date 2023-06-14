Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Путин преувеличивает потери ВСУ, чтобы повлиять на Запад, — ISW arrow

Путин преувеличивает потери ВСУ, чтобы повлиять на Запад, — ISW

14 июня 2023 09:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Путин преувеличивает потери ВСУ, чтобы повлиять на Запад, — ISW
Владимир Путин на встрече с "военкорами". Фото: пресс-служба Кремля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На встрече с "военкорами" президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях украинской армии во время контрнаступления. Путин, вероятно, ожидает, что эта ложная информация повлияет на желание Запада помогать Украине.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

"Большие" украинские потери

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с так называемыми "военкорами" (провластными российскими блоггерами, которые пишут о событиях захватнической войны, которую РФ ведет в Украине. — Ред.) заявил о том, что ВСУ терпит серьезные потери.

Путин подчеркнул, что Украина якобы потеряла уже 160 танков во время масштабного контрнаступления, тогда как российские потери в разы меньше всего 54 единицы танковой техники.

Зачем Путин лжет

Как предположили аналитики ISW, президент России специально завышает потери украинской армии во время летнего контрнаступления, акцентируя внимание на уничтожении именно западной военной техники для того, чтобы изменить отношение Запада к Украине и прекратить поставки оружия украинской армии.

В Институте изучения войны отметили, что, по версии известного российского комбатанта Игоря Гиркина, такие заявления Путина свидетельствуют о том, что министерство обороны РФ продолжает обманывать президента России, предоставляя ему ложную информацию о ситуации на фронте.

Напомним, на этой же встрече Владимир Путин заявил, что Каховскую ГЭС якобы разрушила украинская армия ударом по HIMARS.

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас