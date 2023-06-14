Путин преувеличивает потери ВСУ, чтобы повлиять на Запад, — ISW

Владимир Путин на встрече с "военкорами". Фото: пресс-служба Кремля

На встрече с "военкорами" президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях украинской армии во время контрнаступления. Путин, вероятно, ожидает, что эта ложная информация повлияет на желание Запада помогать Украине.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

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"Большие" украинские потери

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с так называемыми "военкорами" (провластными российскими блоггерами, которые пишут о событиях захватнической войны, которую РФ ведет в Украине. — Ред.) заявил о том, что ВСУ терпит серьезные потери.

Путин подчеркнул, что Украина якобы потеряла уже 160 танков во время масштабного контрнаступления, тогда как российские потери в разы меньше всего 54 единицы танковой техники.

Зачем Путин лжет

Как предположили аналитики ISW, президент России специально завышает потери украинской армии во время летнего контрнаступления, акцентируя внимание на уничтожении именно западной военной техники для того, чтобы изменить отношение Запада к Украине и прекратить поставки оружия украинской армии.

В Институте изучения войны отметили, что, по версии известного российского комбатанта Игоря Гиркина, такие заявления Путина свидетельствуют о том, что министерство обороны РФ продолжает обманывать президента России, предоставляя ему ложную информацию о ситуации на фронте.

Напомним, на этой же встрече Владимир Путин заявил, что Каховскую ГЭС якобы разрушила украинская армия ударом по HIMARS.