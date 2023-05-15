Путин неожиданно решил собрать 15 мая Совбез России
В Кремле сегодня, 15 мая, неожиданно пройдет заседание Совбеза РФ. Он был запланирован на пятницу, но президент Владимир Путин перенес его на понедельник.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Перенос заседания Совбеза РФ
Сегодня, 15 мая, в Москве состоится оперативное совещание с членами Совбеза Российской Федерации.
Это мероприятие было запланировано на пятницу, 19 мая, но было решено перенести ее на понедельник.
Решение Путина
Как сообщил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, решение о проведении совещания в понедельник, а не пятницу, как было запланировано, принял лично Владимир Путин.
"Путин сегодня работает в Кремле. Он сегодня проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент решил его сдвинуть на начало недели", — подчеркнул Песков.
Цель этого перенесенного совещания спикер российского президента не стал обнародовать.
Напомним, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Владимира Путина испугала тяжелая болезнь самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.