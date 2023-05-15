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Путин неожиданно решил собрать 15 мая Совбез России

15 мая 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Путин неожиданно решил собрать 15 мая Совбез России
Заседание Совета сохранности РФ. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Кремле сегодня, 15 мая, неожиданно пройдет заседание Совбеза РФ. Он был запланирован на пятницу, но президент Владимир Путин перенес его на понедельник.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Перенос заседания Совбеза РФ

Сегодня, 15 мая, в Москве состоится оперативное совещание с членами Совбеза Российской Федерации.

Это мероприятие было запланировано на пятницу, 19 мая, но было решено перенести ее на понедельник.

Решение Путина

Как сообщил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, решение о проведении совещания в понедельник, а не пятницу, как было запланировано, принял лично Владимир Путин.

"Путин сегодня работает в Кремле. Он сегодня проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент решил его сдвинуть на начало недели", — подчеркнул Песков.

Цель этого перенесенного совещания спикер российского президента не стал обнародовать.

Напомним, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Владимира Путина испугала тяжелая болезнь самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

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