Путін несподівано вирішив зібрати 15 травня Раду безпеки Росії

Засідання Ради безпеки РФ. Фото: росЗМІ

В Кремлі сьогодні, 15 травня, несподівано пройде засідання Ради безпеки РФ. Воно було заплановане на п’ятницю, але президент Володимир Путін переніс його на понеділок.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Читайте також:

Перенесення засідання Радбезу РФ

Сьогодні, 15 травня, в Москві відбудеться оперативна нарада із членами Ради безпеки Російської Федерації.

Цей захід був запланований на п’ятницю, 19 травня, але було вирішено перенести його на понеділок.

Рішення Путіна

Як повідомив прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, рішення про проведення наради у понеділок, а не п’ятницю, як було заплановано, ухвалив особисто Володимир Путін.

"Путін сьогодні працює в Кремлі. Він сьогодні проведе в середині дня оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки. Президент вирішив її перенести на початок тижня", — наголосив Пєсков.

Мету цієї перенесеної наради речник російського президента не став оприлюднювати.

Нагадаємо, що, за словами військового експерта Олега Жданова, Володимира Путіна налякала важка хвороба самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка.