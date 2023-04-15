Путин пытается запугать Западную Европу, — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Укринформ

Своими сообщениями о размещении ядерного оружия в Беларуси Россия пытается вызвать психоз и запугать Западную Европу.

Об этом Президент Польши Анджей Дуда заявил в Вене, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции с австрийским лидером Александером ван дер Белленом. Передает Укринформ.

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"Я не боюсь этого. Нас пытаются запугать, вызывать психоз. Путин пытается пугать, прежде всего, западную Европу, что он будет разворачивать ядерный арсенал, приближать ядерные боеголовки к границам западной Европы", — отметил Дуда.

По его словам, Польша владеет информацией, что вопреки всем договоренностям и международным соглашениям, Россия много лет милитаризирует Калининградскую область, размещая там оружие.

Президент Польши убежден, что присутствие НАТО и усиленное присутствие армии США в восточной Европе, в частности, Польше, "ослабляют возможность агрессивных действий России".

Напомним, правительство Германии одобрило заявку Польши на передачу истребителей для Украины. Речь идет о самолетах МиГ-29. Пока неизвестно, сколько самолетов получат украинские военные.