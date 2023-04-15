Путин пытается запугать Западную Европу, — Дуда
Своими сообщениями о размещении ядерного оружия в Беларуси Россия пытается вызвать психоз и запугать Западную Европу.
Об этом Президент Польши Анджей Дуда заявил в Вене, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции с австрийским лидером Александером ван дер Белленом. Передает Укринформ.
"Я не боюсь этого. Нас пытаются запугать, вызывать психоз. Путин пытается пугать, прежде всего, западную Европу, что он будет разворачивать ядерный арсенал, приближать ядерные боеголовки к границам западной Европы", — отметил Дуда.
По его словам, Польша владеет информацией, что вопреки всем договоренностям и международным соглашениям, Россия много лет милитаризирует Калининградскую область, размещая там оружие.
Президент Польши убежден, что присутствие НАТО и усиленное присутствие армии США в восточной Европе, в частности, Польше, "ослабляют возможность агрессивных действий России".
Напомним, правительство Германии одобрило заявку Польши на передачу истребителей для Украины. Речь идет о самолетах МиГ-29. Пока неизвестно, сколько самолетов получат украинские военные.