Путін намагається залякати Західну Європу, — Дуда
Своїми повідомленнями про розміщення ядерної зброї в Білорусі Росія намагається викликати психоз і залякати Західну Європу.
Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у Відні, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції з австрійським лідером Александером ван дер Белленом. Передає Укрінформ.
"Я не побоююся цього. Нас намагаються залякати, викликати психоз. Путін намагається лякати, насамперед, західну Європу, що він розгортатиме ядерний арсенал, наближати ядерні боєголовки до кордонів західної Європи", — зазначив Дуда.
За його словами, Польща володіє інформацією, що всупереч усім домовленостям і міжнародним угодам, Росія багато років поспіль мілітаризує Калінінградську область, розміщуючи там зброю.
Президент Польщі переконаний, що присутність НАТО і посилена присутність армії США у східній Європі, зокрема Польщі, "послаблюють можливість агресивних дій Росії".
Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29. Поки невідомо, скільки літаків отримають українські військові.