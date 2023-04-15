Путін намагається залякати Західну Європу, — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Укрінформ

Своїми повідомленнями про розміщення ядерної зброї в Білорусі Росія намагається викликати психоз і залякати Західну Європу.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у Відні, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції з австрійським лідером Александером ван дер Белленом. Передає Укрінформ.

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"Я не побоююся цього. Нас намагаються залякати, викликати психоз. Путін намагається лякати, насамперед, західну Європу, що він розгортатиме ядерний арсенал, наближати ядерні боєголовки до кордонів західної Європи", — зазначив Дуда.

За його словами, Польща володіє інформацією, що всупереч усім домовленостям і міжнародним угодам, Росія багато років поспіль мілітаризує Калінінградську область, розміщуючи там зброю.

Президент Польщі переконаний, що присутність НАТО і посилена присутність армії США у східній Європі, зокрема Польщі, "послаблюють можливість агресивних дій Росії".

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29. Поки невідомо, скільки літаків отримають українські військові.