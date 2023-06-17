Путин пытается убедить Африку, что ведет войну по уставу ООН

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин утверждает перед африканской делегацией, что его действия в отношении конфликта с Украиной безукоризненно соответствуют международному праву и Уставу ООН. По его утверждению, Россия имела полное право признать "независимость" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, утверждая, что это согласуется с Уставом ООН.

Об этом пишет РИА Новости.

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"Эти регионы могли заявить о своем независимом статусе. Таким образом, мы получили право признать их. Мы это сделали. Затем, после подписания договора о дружбе и сотрудничестве с ними, мы могли оказать им поддержку в соответствии с Уставом ООН," — утверждает Путин.

Также Путин говорит, что вся деятельность России по вывозу детей из Украины являлась полностью законной, и что Россия никогда не выступала против воссоединения детей с их семьями. Однако под предлогом "ремонта" школ и заботы о здоровье российские власти планируют массовый вывоз детей из оккупированного района Запорожской области в Россию. Планируется депортировать около 10 тысяч несовершеннолетних.

Кроме того, российские власти поощряют своих граждан за усыновление украинских детей, предлагая квартиры и денежные средства. Однако часть родителей-усыновителей тратит эти средства и жестоко обращается с приемными детьми, заставляя молодых украинцев страдать от голода.

Тем временем Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подтвердила, что значительное число украинских несовершеннолетних было перевезено в Россию и на территории Украины, которые находятся под оккупацией России. При этом, по мнению ОБСЕ, Москва явно пренебрегла интересами этих детей. Кроме того, почти пятьдесят стран подписали совместное заявление о незаконной принудительной депортации украинских детей в Россию.

Также Путин сообщил про вывоз зерна из Украины. По его словам, поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблемы бедности и голода. С Украины вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции, в нуждающиеся страны Африки направлено 976 тысяч тонн — это 3,1%.

Что касается переговоров, диктатор утверждает, что Украина отказалась от мирных переговоров.

"Киев парафировал договор с Москвой в Стамбуле, но после отвода войск России из-под Киева Украина выбросила его на свалку истории", — сказал Путин.

Напомним, что 16 июня, Украину посетили ряд африканских лидеров. В частности, с Зеленским встретился и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Добавим, лидер ЮАР уже посетил Бучу. Кроме лидера Южно-Африканской Республики, в Украину также приехали президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды.