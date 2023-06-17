Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Путін намагається переконати Африку, що веде війну за статутом ООН arrow

Путін намагається переконати Африку, що веде війну за статутом ООН

17 червня 2023 21:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Путін намагається переконати Африку, що веде війну за статутом ООН
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Росії Володимир Путін стверджує перед африканською делегацією, що його дії щодо конфлікту з Україною бездоганно відповідають міжнародному праву та Статуту ООН. За його твердженням, Росія мала повне право визнати "незалежність" окупованих територій Донецької та Луганської областей, стверджуючи, що це узгоджується зі Статутом ООН.

Про це пише РИА Новости.

Читайте також:

Що сказав Путін африканській делегації

"Ці регіони могли заявити про свій незалежний статус. Таким чином, ми отримали право визнати їх. Ми це зробили. Потім, після підписання договору про дружбу та співпрацю з ними, ми могли надати їм підтримку відповідно до Статуту ООН", — стверджує Путін.

Також Путін каже, що вся діяльність Росії щодо вивезення дітей з України була цілком законною, і що Росія ніколи не виступала проти возз'єднання дітей із їхніми сім'ями. Однак під приводом "ремонту" шкіл і турботи про здоров'я, російська влада планує масове вивезення дітей з окупованого району Запорізької області до Росії. Планується депортувати близько 10 тисяч неповнолітніх.

Крім того, російська влада заохочує своїх громадян до усиновлення українських дітей, пропонуючи квартири та кошти. Однак частина батьків-усиновлювачів витрачає ці кошти і жорстоко поводиться з прийомними дітьми, змушуючи молодих українців страждати від голоду.

Тим часом Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтвердила, що значну кількість українських неповнолітніх було перевезено до Росії та на території України, які перебувають під окупацією Росії. При цьому, на думку ОБСЄ, Москва явно знехтувала інтересами цих дітей. Крім того, майже п'ятдесят країн підписали спільну заяву про незаконну примусову депортацію українських дітей до Росії.

Також Путін повідомив про вивіз зерна із України. За його словами, постачання українського зерна на світові ринки розв'язують проблеми бідності та голоду. З України вивезено 31,7 млн тонн сільгосппродукції, до країн Африки, які потерпають від голоду,, спрямовано 976 тисяч тонн — це 3,1%.

Щодо переговорів, диктатор стверджує, що Україна відмовилася від мирних переговорів.

"Київ парафував договір з Москвою у Стамбулі, але після відведення військ Росії з-під Києва Україна викинула його на звалище історії", сказав Путін.

Нагадаємо, що 16 червня Україну відвідали низка африканських лідерів . Зокрема, із Зеленським зустрівся і президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Додамо, лідер ПАР уже відвідав Бучу. Окрім лідера Південно-Африканської Республіки, в Україну також приїхали президенти Замбії, Сенегалу, Коморських островів, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB