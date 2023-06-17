Путін намагається переконати Африку, що веде війну за статутом ООН

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін стверджує перед африканською делегацією, що його дії щодо конфлікту з Україною бездоганно відповідають міжнародному праву та Статуту ООН. За його твердженням, Росія мала повне право визнати "незалежність" окупованих територій Донецької та Луганської областей, стверджуючи, що це узгоджується зі Статутом ООН.

Про це пише РИА Новости.

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"Ці регіони могли заявити про свій незалежний статус. Таким чином, ми отримали право визнати їх. Ми це зробили. Потім, після підписання договору про дружбу та співпрацю з ними, ми могли надати їм підтримку відповідно до Статуту ООН", — стверджує Путін.

Також Путін каже, що вся діяльність Росії щодо вивезення дітей з України була цілком законною, і що Росія ніколи не виступала проти возз'єднання дітей із їхніми сім'ями. Однак під приводом "ремонту" шкіл і турботи про здоров'я, російська влада планує масове вивезення дітей з окупованого району Запорізької області до Росії. Планується депортувати близько 10 тисяч неповнолітніх.

Крім того, російська влада заохочує своїх громадян до усиновлення українських дітей, пропонуючи квартири та кошти. Однак частина батьків-усиновлювачів витрачає ці кошти і жорстоко поводиться з прийомними дітьми, змушуючи молодих українців страждати від голоду.

Тим часом Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтвердила, що значну кількість українських неповнолітніх було перевезено до Росії та на території України, які перебувають під окупацією Росії. При цьому, на думку ОБСЄ, Москва явно знехтувала інтересами цих дітей. Крім того, майже п'ятдесят країн підписали спільну заяву про незаконну примусову депортацію українських дітей до Росії.

Також Путін повідомив про вивіз зерна із України. За його словами, постачання українського зерна на світові ринки розв'язують проблеми бідності та голоду. З України вивезено 31,7 млн тонн сільгосппродукції, до країн Африки, які потерпають від голоду,, спрямовано 976 тисяч тонн — це 3,1%.

Щодо переговорів, диктатор стверджує, що Україна відмовилася від мирних переговорів.

"Київ парафував договір з Москвою у Стамбулі, але після відведення військ Росії з-під Києва Україна викинула його на звалище історії", — сказав Путін.

Нагадаємо, що 16 червня Україну відвідали низка африканських лідерів . Зокрема, із Зеленським зустрівся і президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Додамо, лідер ПАР уже відвідав Бучу. Окрім лідера Південно-Африканської Республіки, в Україну також приїхали президенти Замбії, Сенегалу, Коморських островів, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди.