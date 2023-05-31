Путин чуть не попал под атаку беспилотников

Президент РФ Владимир Путин. Фото: google.com

Президент России Владимир Путин едва не подвергся атаке дронами в резиденции "Ново-Огарево", которая находится в Подмосковье. Российские власти назвали это покушением на Президента РФ.

Об этом пишут росСМИ.

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Дроны чуть не ударили по второй столичной резиденции российского президента как раз в тот момент, когда Путин находился внутри.

РосСМИ сообщают, что во время налета беспилотников на столицу во вторник, 30 мая, Путин с большой вероятностью был в "Ново-Огарево". Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы.

О том, что Путин был вынужден проснуться раньше обычного, сообщил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин "получал в прямом режиме информацию" по линии Министерства обороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья и МЧС. Ночевал ли президент в Ново-Огареве или другом месте, Песков не уточнил.

"К возможной атаке на резиденции президента российские власти начали готовиться еще зимой, когда украинцы ударили по военным аэродромам Энгельс и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях", — заявили в росСМИ.

Напомним, сегодня, 31 мая, Институт изучения войны сообщил, что власти РФ определились откуда прилетели беспилотники по их столице. Российское министерство обороны обвинило Украину в атаке на Москву. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские силы совершили налет БпЛА из-за того, что "за два-три дня" до этого оккупанты нанесли удары по штабу военной разведки Украины.