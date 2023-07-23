"Путин хочет стать "зерновой надимперией": Данилов об обстреле Одессы

Алексей Данилов. Фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю. Путем устрашения Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"По кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угрозы голода прежде всего для стран Африки и повышения уровня миграционных опасностей для Европы. Россияне ожидают, что из-за шантажа принудят Запад к переговорам и принятию путинского "зернового ультиматума" — возобновления экспорта российского аммиака, снятия части санкций и других ограничений", — подчеркнул Данилов.

По его словам, если РФ уничтожит украинскую инфраструктуру, обеспечивающую работу "зернового коридора", то в мире будут зависеть от зерна РФ, их логистики и возможностей.

"Поставить мир на колени"

"План — поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой надимперией". Украина понимает и осведомлена об этих намерениях, должным образом отреагирует и прежде всего в полной мере ответит на убийства и разрушения", — заверил секретарь РНБО.

Он добавил, что весь мир должен решительно отреагировать и дать ответ на такие действия России.

Возобновление "зернового соглашения"

"Мир и Запад должны проявить твердость и нерушимость и дать свой достойный ответ кремлевской крысе, который должен заключаться в полноценном восстановлении функционирования украинского "зернового коридора" под гарантии международной безопасности. Наши сердца сегодня с Одессой и Одесситами! Со всеми, кто пострадал от российского террора..." — написал он.

Скриншот сообщения

Напомним, в ночь на 23 июля российские оккупанты обстреляли жилые дома и собор в Одессе. Зеленский заявил, что никакого оправдания российскому злу быть не может.