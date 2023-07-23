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"Путін хоче стати "зерновою надімперією": Данілов про обстріл Одеси

23 липня 2023 10:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Путін хоче стати "зерновою надімперією": Данілов про обстріл Одеси
Олексій Данілов. Фото: РНБО
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря. Шляхом залякування Росія хоче ліквідувати "зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загрози голоду насамперед для країн Африки і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи. Росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського "зернового ультиматуму" — відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень", — наголосив Данілов.

За його словами, якщо РФ знищить українську інфраструктуру, яка забезпечує роботу "зернового коридору", то у світі будуть залежні від зерна РФ, їхньої логістики та можливостей.

"Поставити світ на коліна"

"План — поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією". Україна розуміє й обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування", — запевнив секретар РНБО.

Він додав, що увесь світ повинен рішуче відреагувати та дати свою відповідь на такі дії Росії.

Відновлення "зернової угоди"

"Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки. Наші серця сьогодні з Одесою й Одеситами! Зі всіма, хто постраждав від російського терору…" — наголосив Данілов. 

Скриншот допису

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти обстріляли житлові будинки та собор в Одесі. Зеленський заявив, що жодного виправдання російському злу бути не може.

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