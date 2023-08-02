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Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию: подробности

2 августа 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию: подробности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. В рамках переговоров стороны договорились о визите Путина в Турцию.

Об этом сообщает канцелярия президента Турции.

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В контексте войны РФ против Украины, Эрдоган призвал избегать действий, которые могут привести к обострению ситуации. Он также выразил свою веру в Черноморскую инициативу как инструмент мирного урегулирования.

По словам Эрдогана, прекращение активности этой инициативы принесет ущерб, в первую очередь, странам с ограниченными ресурсами и высокой зависимостью от зерновых. Он подчеркнул, что хотя стоимость зерновых упала на 23% не так давно, за последние две недели она выросла на 15%.

Турецкий лидер заверил, что Турция будет активно работать и использовать дипломатические методы для поддержки и развития Черноморской инициативы.

Турция
Сообщение канцелярии Эрдогана. Фото: скриншот

"Зерновое соглашение"

В июле 2023 года Россия прекратила участие в "зерновой договоренности", обеспечивающей безопасный экспорт продуктов питания из портов в районе Одессы. Дмитрий Песков, представитель Кремля, заявил, что Россия готова возобновить свое участие в данном соглашении, но только после выполнения определенных условий, которые она считает важными.

Помимо этого, за последние недели наблюдалось усиление артобстрелов в направлении Украины со стороны агрессора. Особенно активные действия были нацелены на южные области Украины, включая портовые зоны.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин игнорирует запросы турецкого президента Тайипа Эрдогана о переговорах по зерновому соглашению, из которого вышла РФ. Аналитики считают, что это связано с украинскими командирами, уехавшими из Турции в Украину.

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