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Путин дал несколько поручений по Крымскому мосту

17 июля 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин дал несколько поручений по Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал несколько поручений. Они касаются Крымского моста и населения полуострова.

Об этом пишут российские СМИ.

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По словам Пескова, президент РФ поручил организовать движение транспорта по Крымскому мосту. Также Путин приказал обеспечить помощь тем людям, которые находятся в дороге.

Кроме того, кровавый диктатор поручил организовать работу по ремонту переправы. А вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину сказал отправиться в Крым, чтобы лучше ознакомится с ситуацией после ночной атаки.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

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