Путін дав кілька доручень щодо Кримського мосту

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін дав кілька доручень. Вони стосуються Кримського мосту та населення півострова.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За словами Пєскова, президент РФ доручив організувати рух транспорту Кримським мостом. Також Путін наказав забезпечити допомогу тим людям, які перебувають у дорозі.

Крім того, кривавий диктатор доручив організувати роботу щодо ремонту переправи. А віцепрем'єру РФ Марату Хуснулліну сказав вирушити до Криму, щоб краще ознайомитись із ситуацією після нічної атаки.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Згодом з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху здіймається густий дим.

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Проте конкретних причин вибуху там не назвали.