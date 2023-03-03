Пушилин похвастался поездкой в Чечню и выдал порцию лести Кадырову

Пушилин побывал в Чечне

Российский террорист, глава так называемой ДНР Денис Пушилин рассказал о своей рабочей поездке в Чеченскую Республику. Там он пообщался с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом Пушилин и Кадыров написали в своих Telegram каналах.

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В рамках визита делегация "ДНР" посетила могилу первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Также Кадыров показал гостю Российский университет спецназа, где Пушилин смог наблюдать тренировки "добровольцев", участвующих в войне против Украины.

Пушилин также не сдерживался в лести в адрес Кадырова. Называл его "дорогим братом" и "настоящим другом Донбасса". Он восхищался отцом Размана Кадырова и уровнем подготовки чеченских спецназовцев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что у путинского приспешника Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев Кадыров сильно набрал вес, выглядит очень одутловатым, а на его видеороликах можно увидеть, что ему тяжело открывать заплывшие глаза.

Также напомним, что в феврале этого года Кадыров наградил сам себя званием героя Чечни и заявил, что планирует создать свою частную военную компанию.