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Псевдовыборы на временно оккупированных территориях: Снигирь в эфире Новини.LIVE

13 сентября 2023 19:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Псевдовыборы на временно оккупированных территориях: Снигирь в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Елена Снигирь стала гостей эфира Новини.LIVE. Она ответит на вопрос, зачем российскому диктатору Владимиру Путину псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Снигирь также прокомментирует влияние геополитики на политические решения каждой отдельной страны, психическое состояние людей на ВОТ, а также внешнюю и внутреннюю политику Украины.

Напомним, в Европейском Союзе могут ввести санкции из-за проведения "выборов" россиян. Они организовали их на временно оккупированных территориях Украины.

Также мы писали, что во время псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный участок". После такой "проверки" участок со всеми свезенными бюллетенями больше не работал.

Добавим, 10 сентября, в так называемой "ЛНР" проходил последний день выборов. Избирателей сопровождали вооруженные российские полицейские, которые обыскивали людей и давили на их выбор.

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