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Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях: Снігир в ефірі Новини.LIVE

13 вересня 2023 19:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях: Снігир в ефірі Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Олена Снігир стала гостею ефіру Новини.LIVE. Вона відповість на питання, навіщо російському диктатору Володимиру Путіну псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Снігир також прокоментує вплив геополітики на політичні рішення кожної окремої країни, психічний стан людей на ТОТ, а також зовнішню та внутрішню політику України.

Нагадаємо, у Європейському Союзі можуть запровадити санкції через проведення "виборів" росіян. Вони організували їх на тимчасово окупованих територіях України. 

Також ми писали, що під час псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю". Після такої "перевірки" дільниця з усіма звезеними бюлетенями більше не працювала.

Додамо, 10 вересня, у так званій "ЛНР" проходив останній день "виборів". Виборців супроводжували озброєні російські поліцейські, які обшукували людей і тиснули на їх вибір. 

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