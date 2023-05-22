Российский пропагандист, бывший глава "RT Россия" Антон Красовский. Фото: росСМИ

Мария Кагал Редактор международного отдела

Пропутинский пропагандист Антон Красовский издал очередной зашкварь. В эфире одного из стримов российских блоггеров он снова напомнил о своем отношении к украинцам.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Кровавая барыня" .

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Топить и сжигать

Говорят, дважды в одну реку не войдешь, но Антону Красовскому удалось. Бывший глава "RT Россия" раньше извинялся за свои призывы топить и сжигать украинских детей, однако свое мнение, похоже, не изменил.

Во время стрима на канале русских националистов "Обыкновенный царизм" Красовский напился и издал все, о чем думает.

"Блогер: — Насколько сильно ты любишь хохлов? Икс-менов.

Красовский: — Хохлов? Да я их в рот е**л, если честно.

Б: — То есть ты или не христианин...

К: — Я не сказал, что их надо убивать, хотя однажды сказал, что надо топить и сжигать...

Б: — Да! Было такое! А у тебя изменилось с тех пор отношение к украинским детям?

К: — Нет."

Весь диалог сопровождался смехом пропагандистов.

Напомним, в марте на Красовского открыли дело за громкий скандал в самолете.

Также в апреле пропагандист засветился в скандале с оккупационными властями так называемой ДНР, которые послали его продюсера во время визита в Донецк.