Пропагандист Красовський все ще вважає, що українських дітей потрібно топити і спалювати

Російський пропагандист, колишній голова "RT Россия" Антон Красовський. Фото: росЗМІ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Пропутінський пропагандист Антон Красовський видав черговий зашквар. В етері одного зі стрімів російських блогерів він знову нагадав про своє ставлення до українців.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кровавая барыня".

Читайте також:

Топити і спалювати

Кажуть, двічі в одну річку не ввійдеш, але Антону Красовському вдалося. Колишній голова "RT Россия" раніше вибачався за свої заклики топити та спалювати українських дітей, однак думку свою, схоже, не змінив.

Під час стріму на каналі російських націоналістів "Обыкновенный царизм" Красовський напився і видав все, про що думає.

"Блогер: — Наскільки сильно ти любиш хохлів? Ікс-менів.

Красовський: — Хохлів? Та я їх в рот ї**в, якщо чесно.

Б: — Тобто, ти або не християнин...

К: — Я ж не сказав, що їх треба вбивати, хоча одного разу сказав, що треба топити і палити...

Б: — Так! Було таке! А в тебе змінилося з тих пір ставлення до українських дітей?

К: — Ні."

Весь діалог супроводжувався сміхом пропагандистів.

Нагадаємо, у березні на Красовського відкрили провадження за гучний скандал у літаку.

Також у квітні пропагандист засвітився у скандалі з окупаційною владою так званої "ДНР", які послали його продюсера під час візиту до Донецька.