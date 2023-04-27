Прокуратура Польши конфисковала средства со счетов посольства России

Посольство РФ в Польше. Фото: Twitter/Open Source Intelligence

Прокуратура Польши изъяла денежные средства со счетов российского посольства и торгового представительства.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева. По его словам, речь идет о больших суммах как в польских злотых, так и в долларах США.

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"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", — сказал посол.

Счета российского посольства в Польше были заблокированы в марте 2022 года, после начала военного вторжения России в Украину. Причиной блокирования стали подозрения польских властей, что деньги со счетов посольства России могли использоваться для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных средств.

В ответ российская сторона также заморозила счета польского посольства в Москве.

Польское издание Rzeczpospolita в прошлом году сообщало, что на счетах посольства России в Польше было заблокировано около 5 млн. злотых, или 1,1 млн. дол.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что новый раунд санкций Европейского Союза против России за ведение войны против Украины обсуждается. Принятие пакета вряд ли будет раньше, чем в мае.