Принц Гарри признался в употреблении наркотиков, во время получения вида на жительство в США, — СМИ

Британский принц Гарри, проживающий с женой в США

Источники в окружении герцога Сассекского рассказали СМИ, что он признался в употреблении наркотических веществ. Это признание имело место при получении принцем Гарри вида на постоянное проживание в США.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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По информации, полученной СМИ от лиц, приближенных к герцогу Сассекскому, принц Гарри, получая разрешение на постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки, признался в употреблении наркотиков.

Гарри рассказал, что употреблял кокаин, каннабис и галлюциногенные грибы.

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В стратегическом исследовательском институте США The Heritage Foundation отметили, что анкету принца Гарри на получение визы необходимо обнародовать, чтобы американские налогоплательщики понимали, действительно ли тот заявлял об употреблении наркотиков.

"Этот запрос отвечает общественным интересам в свете возможного аннулирования визы принца Гарри из-за употребления запрещенных веществ и последующих вопросов по употреблению принцем наркотиков, в частности, проходил ли он надлежащую проверку раньше во время въезда в Соединенные Штаты", — подчеркнул директор проекта контроля Heritage Foundation Майк Гавелл.

Напомним, что детей принца Гарри и Мегана Маркла не пригласили на коронацию Чарльза III.

Сам британский король отказал принцу Гарри, своему младшему сыну, во встрече в Лондоне.

Фото: Reuters