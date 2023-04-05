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Принц Гаррі зізнався у вживанні наркотиків, під час отримання посвідки на проживання в США, — ЗМІ

5 квітня 2023 08:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Британський принц Гаррі, який з дружиною проживає у США
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Джерела в оточенні герцога Сассекського розповіли ЗМІ, що той зізнався у вживанні наркотичних речовин. Це зізнання мало місце під час отримання принцом Гаррі посвідки на постійне проживання у США.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

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За інформацією, отриманою ЗМІ від осіб, наближених до герцога Сассекського, принц Гаррі, отримуючи дозвіл на постійне проживання у Сполучених Штатах Америки, зізнався у вживанні наркотиків.

Гаррі нібито розповів, що вживав кокаїн, канабіс та галюциногенні гриби.

Гаррі можуть вигнати із США

У стратегічному дослідницькому інституті США The Heritage Foundation зазначили, що анкету принца Гаррі на отримання візи необхідно оприлюднити, аби американські платники податків розуміли, чи справді той заявляв про вживання наркотиків.

"Цей запит відповідає суспільним інтересам у світлі можливого анулювання посвідки принца Гаррі через вживання заборонених речовин і подальших питань щодо вживання принцом наркотиків, зокрема, чи проходив він належну перевірку раніше під час в’їзду до Сполучених Штатів", — наголосив директор проекту контролю Heritage Foundation Майк Гавелл.

Нагадаємо, що дітей принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на коронацію Чарльза III.

А сам британський король відмовив принцу Гаррі, своєму молодшому сину, у зустрічі в Лондоні.

Фото: Reuters

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