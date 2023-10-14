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Сторонник Трампа: республиканцы избрали кандидата на должность спикера Палаты представителей

14 октября 2023 03:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сторонник Трампа: республиканцы избрали кандидата на должность спикера Палаты представителей
Член Палаты представителей США Джим Джордан. Фото: buildhope
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Республиканцы выдвинули кандидатуру Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей. Он известен своими связями с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что Джордан обошел представителя Джорджии Остина Скотта. Его кандидатуру рассмотрят в полном составе Палаты представителей.

Эксперты считают, что конгрессмен может стать только кандидатом от партии, но не получить "молоток спикера".

Более того, больше пяти недоброжелательных членов Республиканской партии могут заблокировать Джордана во время голосования в Палате представителей, а несколько других республиканцев уже объявили о своем намерении не поддерживать его.

Чтобы стать спикером, нужно иметь не менее 217 голосов, то есть большинство.

Что известно о Джиме Джордане

Джим Джордан известен не только своими отношениями с Дональдом Трампом, но и критикой помощи США Украине. Также конгрессмен координирует усилия по импичменту президента США Джо Байдена.

Он также обвиняется в активном содействии попыткам Трампа отменить результаты выборов у 2020 году.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп выразил готовность временно занять позицию спикера Палаты представителей с целью сплочения Республиканской партии, пока законодатели не определят постоянного кандидата на этот пост. По словам политика, он получил запрос активироваться в роли объединителя, поскольку имеет множество союзников в Конгрессе.

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