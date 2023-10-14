Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Прихильник Трампа: республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників arrow

Прихильник Трампа: республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників

14 жовтня 2023 03:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прихильник Трампа: республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників
Член Палати представників США Джим Джордан. Фото: buildhope
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Республіканці висунули кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера Палати представників. Він відомий своїми зв'язками з експрезидентом США Дональдом Трампом

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Кандидат на посаду спікера Палати представників від Республіканської партії США

Зазначається, що Джордан обійшов представника Джорджії Остіна Скотта. Його кандидатуру розглянуть у повному складі Палати представників.

Експерти вважають, що конгресмен може стати лише кандидатом від партії, але не отримати "молоток спікера".

Щобільше, лише п'ятеро недоброзичливих членів Республіканської партії можуть заблокувати Джордана під час голосування в Палаті представників, а кілька інших республіканців вже оголосили про свій намір не підтримувати його.

Аби стати спікером, потрібно мати щонайменше 217 голосів, тобто більшість.

Що відомо про Джима Джордана

Джим Джордан відомий не лише своїми стосунками з Дональдом Трампом, а й критиком допомоги США Україні. Також конгресмен координує зусилля щодо імпічменту президента США Джо Байдена. 

Його також звинувачують в активному сприянні спробам Трампа скасувати результати виборів 2020 року.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп висловив готовність тимчасово зайняти позицію спікера Палати представників з метою згуртування Республіканської партії, допоки законодавці не визначать постійного кандидата на цю посаду. За словами політика, він отримав запит активуватися в ролі об'єднувача, оскільки має безліч союзників у Конгресі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз