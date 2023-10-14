Прихильник Трампа: республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників

Член Палати представників США Джим Джордан. Фото: buildhope

Республіканці висунули кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера Палати представників. Він відомий своїми зв'язками з експрезидентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що Джордан обійшов представника Джорджії Остіна Скотта. Його кандидатуру розглянуть у повному складі Палати представників.

Експерти вважають, що конгресмен може стати лише кандидатом від партії, але не отримати "молоток спікера".

Щобільше, лише п'ятеро недоброзичливих членів Республіканської партії можуть заблокувати Джордана під час голосування в Палаті представників, а кілька інших республіканців вже оголосили про свій намір не підтримувати його.

Аби стати спікером, потрібно мати щонайменше 217 голосів, тобто більшість.

Що відомо про Джима Джордана

Джим Джордан відомий не лише своїми стосунками з Дональдом Трампом, а й критиком допомоги США Україні. Також конгресмен координує зусилля щодо імпічменту президента США Джо Байдена.

Його також звинувачують в активному сприянні спробам Трампа скасувати результати виборів 2020 року.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп висловив готовність тимчасово зайняти позицію спікера Палати представників з метою згуртування Республіканської партії, допоки законодавці не визначать постійного кандидата на цю посаду. За словами політика, він отримав запит активуватися в ролі об'єднувача, оскільки має безліч союзників у Конгресі.