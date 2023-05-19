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Пригожин предложил Financial Times отправить им свои грязные трусы

19 мая 2023 17:55
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Пригожин предложил Financial Times отправить им свои грязные трусы
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Журналисты издания Financial Times связались с Евгением Пригожиным для выяснения связей ЧВК "Вагнер" с компанией "Брокер Эксперт". На вопрос СМИ глава террористов ответил, что готов отправить изданию пакет со своими грязными трусами.

Об этом сообщает телеграмма-канал пресс-службы Пригожина.

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Издание Financial Times спросили Евгения Пригожина о связях его частной террористической группировки с компанией "Брокер Экспресс" и относительно ее участия в обеспечении связанных с группой компаний разного рода товарами.

"Как нам известно, "Брокер Эксперт" также занималась импортом товаров военного назначения в Россию после начала войны из Украины. В частности, в ноябре и декабре 2022 года "Брокер Эксперт" купила 20 тысяч пластиковых шлемов за 2 млн долларов от китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co. Как известно, ровно в это же время вы активно вербовали заключенных в ЧВК "Вагнер" для боевых действий в Украине", — говорится в запросе.

На это Пригожин ответил, что не помнит, не знает или никогда не слышал названия компаний, о которых журналист говорит.

После чего возмутился попыткой издания копаться в его "грязном белье" и предложил собственноручно его им отправить.

"Я приглашаю вас забрать большой пакет с моим грязным бельем, которое я специально для вас накоплю за неделю-две, в котором вы можете найти, внимательно изучить мои трусы, носки, туалетную бумагу использованную и все, что вам понравится", — ответил глава ЧВК "Вагнер".

Напомним, недавно Пригожин объявил, что планирует стать следующим министром обороны России.

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