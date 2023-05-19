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Пригожин запропонував Financial Times відправити їм свої брудні труси

19 травня 2023 17:55
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Пригожин запропонував Financial Times відправити їм свої брудні труси
Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Журналісти видання Financial Times зв'язались з Євгеном Пригожиним для з'ясування зв'язків ПВК "Вагнер" з компанією "Брокер Експерт". На запитання ЗМІ голова терористів відповів, що готовий відправити виданню пакет зі своїми брудними трусами. 

Про це повідомляє телеграм-канал прес-служби Пригожина. 

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Видання Financial Times запитали Євгена Пригожина про зв'язки його приватного терористичного угрупування з компанією "Брокер Експрес" та щодо її участі в забезпеченні пов'язаних з групою компаній різного роду товарами.

"Як нам відомо, "Брокер Експерт" також займалася імпортом товарів військового призначення в Росію після початку війни з Україною. Зокрема, у листопаді та грудні 2022 року "Брокер Експерт" купила 20 тисяч пластикових шоломів за 2 млн доларів від китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co. Як відомо, рівно в цей же час ви активно вербували ув'язнених у ПВК "Вагнер" для бойових дій в Україні", — йдеться в запиті.

На це Пригожин відповів, що не пам'ятає, не знає або ніколи не чув назви компаній, про які журналіст каже.

Після чого обурився спробою видання копатися у його "брудній білизні" і запропонував власноруч її їм відправити.

"Я запрошую вас забрати великий пакет з моєю брудною білизною, яку я спеціально для вас накопичу за тиждень-два, в якому ви можете знайти, уважно вивчити мої труси, шкарпетки, туалетний папір використаний і все, що вам сподобається", — відповів голова ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, нещодавно Пригожин оголосив, що планує стати наступним міністром оборони Росії.

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