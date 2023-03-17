Пригожин придумал заговор путина и Патрушева против ЧВК "Вагнер", — ISW

Владелец ППК "Вагнер" нашел себе нового врага в российских властях

Евгений Пригожин, вероятно, придумал заговор против его частной военной компании секретаря совбеза россии Николая Патрушева. Пригожин винит Патрушева в неудачах "Вагнера" на войне.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Путин с патрушевым против "Вагнера"

Прессслужба одиозного российского бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала запрос от российской "Независимой газеты", в котором говорилось об обсуждении владимиром путиным с секретарем совбеза россии Николаем Патрушевым.

Речь шла якобы о том, что Патрушев намекал пути об уничтожении основных сил ЧВК "Вагнер" под Бахмутом за 1,5-2 месяца.

После этого, мол, Пригожин попытается объединить самые боеспособные останки "вагнеровцев", вооружить их и отправить в приграничные регионы россии с целью захвата власти.

Зачем Пригожин все это придумал

Эксперты ISW не нашли никакой информации, подтверждающей факт такого разговора.

Отсутствие подтверждений, отмечают аналитики Института, свидетельствует о том, что все эти доказательства сфабриковал сам Пригожин.

Он, по мнению ISW, пытается представить секретаря Совбеза российской федерации Патрушева как врага "Вагнера", виновного во всех неудачах ЧВК на украинской войне.

Эта попытка является продолжением кампании Пригожина против российского политического и военного истеблишмента.

Напомним, в первой половине марта близкий союзник президента рф владимира путина Евгений Пригожин заявил, что после Бахмутской битвы группа "Вагнера" станет бескомпромиссной идеологической элитарной параллельной военной организацией. Он также сообщил, что группа приступит к новой волне вербовки после захвата Бахмута и переформируется в армию с идеологическим компонентом.

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