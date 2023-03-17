​​​​​​​Пригожин вигадав змову путіна і Патрушева проти ПВК "Вагнер", — ISW

Власник ПВК "Вагнер" знайшов собі нового ворога в російській владі

Євген Пригожин, імовірно, вигадав змову проти його приватної військової компанії секретаря радбезу рф Миколи Патрушева. Пригожин звинувачує Патрушева у невдачах "Вагнера" на війні.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Путін з патрушевим проти "Вагнера"

Пресслужба одіозного російського бізнесмена Євгена Пригожина опублікувала запит від російської "Независимой газеты", в якому йшлося про обговорення володимиром путіним із секретарем ради безпеки росії Миколою Патрушевим.

Йшлося нібито про те, що Патрушев натякав путіну про знищення основних сил ПВК "Вагнер" під Бахмутом за 1,5-2 місяці.

Після цього, мовляв, Пригожин спробує об’єднати найбоєздатніші рештки "вагнерівців", озброїти їх і відправити у прикордонні регіони росії з метою захоплення влади.

Навіщо Пригожин усе це вигадав

Експерти ISW не знайшли жодної інформації, яка підтвердила б факт такої розмови.

Відсутність підтверджень, зазначають аналітики Інституту, свідчить про те, що усі ці "докази" сфабрикував сам Пригожин.

Він, на думку ISW, намагається представити секретаря радбезу російської федерації Патрушева як ворога "Вагнера", винного у всіх невдачах ПВК на українській війні.

Ця спроба є продовженням кампанії Пригожина проти російського політичного і військового істеблішменту.

Нагадаємо, у першій половині березня близький союзник президента рф володимира путіна Євген Пригожин заявив, що після Бахмутської битви група Вагнера стане безкомпромісною ідеологічною елітарною паралельною військовою організацією. Він також повідомив, що група розпочне нову хвилю вербування після захоплення Бахмута та переформується в армію з ідеологічним компонентом.

Фото з відкритих джерел