Пригожин шокировал россиян своим президентским рейтингом

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Социологический опрос показал, что Владимир Путин на выборах набрал бы только 30%. Но главная сенсация – это второе место одиозного бизнесмена, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

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У Путина значительно меньше 50%

Социологический опрос компании Russian Field относительно президентских выборов 2024 года показал, что рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина достаточно скромный.

Только 30,2% россиян заявили, что готовы проголосовать на этих выборах за кремлевского диктатора.

28,2% заявили, что не могут дать однозначный ответ, а 5,9% не пошли бы на выборы или не поддержали ни одного из кандидатов.

Среди сторонников Путина гораздо больше женщин. Если среди женщин за Путина готовы проголосовать 33% граждан РФ, то среди мужчин таковых только 24%.

Пригожин на втором месте

Главной сенсацией стало то, что на втором месте с результатом 2% стал владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Третьим является заключенный оппозиционер Алексей Навальный — за него готовы проголосовать 1,8% россиян.

Интересно, что за умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского отдали бы свой голос 1,3% опрошенных граждан России.

Напомним, что Владимир Путин еще в феврале сделал заявление о президентских выборах-2024.