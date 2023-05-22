Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Пригожин шокировал россиян своим президентским рейтингом arrow

Пригожин шокировал россиян своим президентским рейтингом

22 мая 2023 13:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пригожин шокировал россиян своим президентским рейтингом
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Социологический опрос показал, что Владимир Путин на выборах набрал бы только 30%. Но главная сенсация – это второе место одиозного бизнесмена, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

Читайте также:

У Путина значительно меньше 50%

Социологический опрос компании Russian Field относительно президентских выборов 2024 года показал, что рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина достаточно скромный.

Только 30,2% россиян заявили, что готовы проголосовать на этих выборах за кремлевского диктатора.

28,2% заявили, что не могут дать однозначный ответ, а 5,9% не пошли бы на выборы или не поддержали ни одного из кандидатов.

Среди сторонников Путина гораздо больше женщин. Если среди женщин за Путина готовы проголосовать 33% граждан РФ, то среди мужчин таковых только 24%.

Пригожин на втором месте

Главной сенсацией стало то, что на втором месте с результатом 2% стал владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Третьим является заключенный оппозиционер Алексей Навальный — за него готовы проголосовать 1,8% россиян.

Интересно, что за умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского отдали бы свой голос 1,3% опрошенных граждан России.

Напомним, что Владимир Путин еще в феврале сделал заявление о президентских выборах-2024.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас