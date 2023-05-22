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Пригожин шокував росіян своїм президентським рейтингом

22 травня 2023 13:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пригожин шокував росіян своїм президентським рейтингом
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Соціологічне опитування засвідчило, що Володимир Путін на виборах набрав би лише 30%. Але головна сенсація — це друге місце одіозного бізнесмена, власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє російське видання "Верстка".

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У Путіна — значно менше 50%

Соціологічне опитування компанії Russian Field щодо президентських виборів 2024 року засвідчило, що рейтинг чинного президента РФ Володимира Путіна є досить скромним.

Лише 30,2% росіян заявили, що готові проголосувати на цих виборах за кремлівського диктатора.

28,2% заявили, що не можуть дати однозначну відповідь, а 5,9% не пішли б на вибори чи не підтримали б жодного з кандидатів.

Серед прихильників Путіна значно більше жінок. Якщо серед жінок за Путіна готові проголосувати 33% громадян РФ, то серед чоловіків таких лише 24%.

Пригожин на другому місці

Головною сенсацією стало те, що на другому місці із результатом 2% став власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

Третім є ув’язнений опозиціонер Олексій Навальний — за нього готові проголосувати 1,8% росіян.

Цікаво, що за померлого лідера ЛДПР Володимира Жириновського віддали б свій голос 1,3% опитаних громадян Росії.

Нагадаємо, що Володимир Путін ще у лютому зробив заяву про президентські вибори-2024.

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