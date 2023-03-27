Евгений Пригожин обругал Иосифа Пригожина за скандальный телефонный разговор

Пригожин против Пригожина: основатель ЧВК "Вагнер" назвал мужа Валерии "полным мудаком"
Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал скандал со слитым телефонным разговором музыкального продюсера Иосифа Пригожина с олигархом Фархадом Ахмедовым.
По мнению основателя ЧВК, критически отзываться в частной беседе о так называемой "СВО" можно, а вот отказываться от своих слов нельзя.
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"То, что Иосиф по телефону поговорил — это его полное право. Если сейчас телефонные разговоры запретить по статье "дискредитация", то тогда можно просто начать поголовную кастрацию или еще какие-нибудь драконовские меры. А вот то, что он отмазываться начал после этого — я считаю, полный мудак", — говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина".
Скандальные признания
Как известно, ранее в Сети появилась запись разговора Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым, в которой собеседники активно и в нецензурной форме критиковали действия путина и российского правительства, приведшие к войне в Украине и санкциям против российских олигархов и высших должностных лиц.
В частности, Иосиф Пригожин в ходе разговора выразил мнение, что текущее положение рф не улучшит даже ядерный удар.
"Нас отъ@@@бут, бл@@@дь. У нас вариантов никаких, бл@@@дь. Даже если он (путин) отъ@@@бет и нажмет на (ядерную) кнопку, бл@@@дь, будущего в этом раскладе у целой нации них@@@я нет", — сказал он.
Позднее Иосиф Пригожин заявил, что слитая аудиозапись разговора — фейк, созданный с помощью компьютерных технологий, а сам он целиком и полностью поддерживает политику путина.
"Люди в частной беседе могут говорить о чем угодно. Главное, что ты говоришь на деле и как себя ведешь в жизни и в разных обстоятельствах. Во-вторых, я этого разговора не помню точно. А нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса", — заявил продюсер в интервью российскому изданию "Фонтанка".
"Вы знаете мое отношение к президенту россии. Оно максимально уважительное", — добавил он.
Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления кремля о том, что россия воюет с НАТО в Украине. Также он поставил под вопрос существование в Украине "нацистов", о которых постоянно говорят российские власти.
Также украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил в комментарии Новини.LIVE, существует ли на самом деле конфликт между ЧВК "Вагнер" и минобороны рф.
Кроме того, стало известно, что оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов создал в оккупированном Крыму частную военную компанию под руководством соратника Евгения Пригожина Константина Пикалова.