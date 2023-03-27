Евгений Пригожин обругал Иосифа Пригожина за скандальный телефонный разговор

Евгению Пригожину не понравились оправдания его однофамильца

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал скандал со слитым телефонным разговором музыкального продюсера Иосифа Пригожина с олигархом Фархадом Ахмедовым.

По мнению основателя ЧВК, критически отзываться в частной беседе о так называемой "СВО" можно, а вот отказываться от своих слов нельзя.

"То, что Иосиф по телефону поговорил — это его полное право. Если сейчас телефонные разговоры запретить по статье "дискредитация", то тогда можно просто начать поголовную кастрацию или еще какие-нибудь драконовские меры. А вот то, что он отмазываться начал после этого — я считаю, полный мудак", — говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина".

Скандальные признания

Как известно, ранее в Сети появилась запись разговора Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым, в которой собеседники активно и в нецензурной форме критиковали действия путина и российского правительства, приведшие к войне в Украине и санкциям против российских олигархов и высших должностных лиц.

В частности, Иосиф Пригожин в ходе разговора выразил мнение, что текущее положение рф не улучшит даже ядерный удар.

"Нас отъ@@@бут, бл@@@дь. У нас вариантов никаких, бл@@@дь. Даже если он (путин) отъ@@@бет и нажмет на (ядерную) кнопку, бл@@@дь, будущего в этом раскладе у целой нации них@@@я нет", — сказал он.

Позднее Иосиф Пригожин заявил, что слитая аудиозапись разговора — фейк, созданный с помощью компьютерных технологий, а сам он целиком и полностью поддерживает политику путина.

"Люди в частной беседе могут говорить о чем угодно. Главное, что ты говоришь на деле и как себя ведешь в жизни и в разных обстоятельствах. Во-вторых, я этого разговора не помню точно. А нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса", — заявил продюсер в интервью российскому изданию "Фонтанка".

"Вы знаете мое отношение к президенту россии. Оно максимально уважительное", — добавил он.

Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления кремля о том, что россия воюет с НАТО в Украине. Также он поставил под вопрос существование в Украине "нацистов", о которых постоянно говорят российские власти.

Также украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил в комментарии Новини.LIVE, существует ли на самом деле конфликт между ЧВК "Вагнер" и минобороны рф.

Кроме того, стало известно, что оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов создал в оккупированном Крыму частную военную компанию под руководством соратника Евгения Пригожина Константина Пикалова.