Євген Пригожин вилаяв Йосипа Пригожина за скандальну телефонну розмову

Євгену Пригожину не сподобалися виправдання його однофамільця

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував скандал зі злитою телефонною розмовою музичного продюсера Йосипа Пригожина з олігархом Фархадом Ахмедовим.

На думку засновника ПВК, критично відгукуватися у приватній розмові про так звану "СВО" можна, а ось відмовлятися від своїх слів — ні.

"Те, що Йосип по телефону поговорив — це його повне право. Якщо зараз телефонні розмови заборонити за статтею "дискредитація", то тоді можна просто розпочати поголовну кастрацію або ще якісь драконівські заходи. А ось те, що він відмазуватись почав після цього — я вважаю, повний мудак", — йдеться у коментарі, опублікованому в телеграм-каналі "Прес-служба Пригожина".

Скандальні зізнання

Як відомо, раніше в Мережі з'явився запис розмови Йосипа Пригожина з Фархадом Ахмедовим, у якому співрозмовники активно та в нецензурній формі критикували дії путіна та російського уряду, що призвели до війни в Україні та санкцій проти російських олігархів і вищих посадових осіб.

Зокрема, Йосип Пригожин у перебігу розмови висловив думку, що поточне становище рф не покращить навіть ядерний удар.

"Нас від@@@буть, бл@@@дь. У нас варіантів жодних, бл@@@дь. Навіть якщо він (путін) від@@@бе і натисне на (ядерну) кнопку, бл@@@дь, майбутнього в цьому розкладі ціла нація ні@@@уя не має", — сказав він.

Пізніше Йосип Пригожин заявив, що злитий аудіозапис розмови — фейк, створений за допомогою комп'ютерних технологій, а особисто він цілком і повністю підтримує політику путіна.

"Люди в приватній розмові можуть говорити про що завгодно. Головне, що ти говориш на ділі і як поводишся в житті і за різних обставин. По-друге, я цієї розмови не пам'ятаю точно. А нейромережі сьогодні дозволяють творити будь-які дива", — заявив продюсер в інтерв'ю російському виданню "Фонтанка".

"Ви знаєте моє ставлення до президента росії. Воно максимально шанобливе", — додав він.

Нагадаємо, раніше засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяви кремля про те, що росія воює з НАТО в Україні. Також він висловив сумнів у існуванні в Україні "нацистів", про яких постійно говорить російська влада.

Також український війсковий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив у коментарі Новини.LIVE, чи існує насправді конфлікт між ПВК "Вагнер" та міноборони рф.

Крім того, стало відомо, що окупаційний голова Крима Сергій Аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію під керівництвом спільника Євгена Пригожина Костянтина Пікалова.