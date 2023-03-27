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Пригожин проти Пригожина: засновник ПВК "Вагнер" назвав чоловіка Валерії "повним мудаком"

27 березня 2023 16:30
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Євген Пригожин вилаяв Йосипа Пригожина за скандальну телефонну розмову
Євгену Пригожину не сподобалися виправдання його однофамільця
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував скандал зі злитою телефонною розмовою музичного продюсера Йосипа Пригожина з олігархом Фархадом Ахмедовим.

На думку засновника ПВК, критично відгукуватися у приватній розмові про так звану "СВО" можна, а ось відмовлятися від своїх слів — ні.

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"Те, що Йосип по телефону поговорив — це його повне право. Якщо зараз телефонні розмови заборонити за статтею "дискредитація", то тоді можна просто розпочати поголовну кастрацію або ще якісь драконівські заходи. А ось те, що він відмазуватись почав після цього — я вважаю, повний мудак", — йдеться у коментарі, опублікованому в телеграм-каналі "Прес-служба Пригожина".

Скандальні зізнання

Як відомо, раніше в Мережі з'явився запис розмови Йосипа Пригожина з Фархадом Ахмедовим, у якому співрозмовники активно та в нецензурній формі критикували дії путіна та російського уряду, що призвели до війни в Україні та санкцій проти російських олігархів і вищих посадових осіб.

Зокрема, Йосип Пригожин у перебігу розмови висловив думку, що поточне становище рф не покращить навіть ядерний удар.

"Нас від@@@буть, бл@@@дь. У нас варіантів жодних, бл@@@дь. Навіть якщо він (путін) від@@@бе і натисне на (ядерну) кнопку, бл@@@дь, майбутнього в цьому розкладі ціла нація ні@@@уя не має", — сказав він.

Пізніше Йосип Пригожин заявив, що злитий аудіозапис розмови — фейк, створений за допомогою комп'ютерних технологій, а особисто він цілком і повністю підтримує політику путіна.

"Люди в приватній розмові можуть говорити про що завгодно. Головне, що ти говориш на ділі і як поводишся в житті і за різних обставин. По-друге, я цієї розмови не пам'ятаю точно. А нейромережі сьогодні дозволяють творити будь-які дива", — заявив продюсер в інтерв'ю російському виданню "Фонтанка".

"Ви знаєте моє ставлення до президента росії. Воно максимально шанобливе", — додав він.

Нагадаємо, раніше засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяви кремля про те, що росія воює з НАТО в Україні. Також він висловив сумнів у існуванні в Україні "нацистів", про яких постійно говорить російська влада.

Також український війсковий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив у коментарі Новини.LIVE, чи існує насправді конфлікт між ПВК "Вагнер" та міноборони рф.

Крім того, стало відомо, що окупаційний голова Крима Сергій Аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію під керівництвом спільника Євгена Пригожина Костянтина Пікалова.

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