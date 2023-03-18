Пригожин пригрозил властям Кубани проблемами, если те не разрешат похороны "вагнеровцев"

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

В Краснодарском крае рф местные власти выступили против массового захоронения " вагнеровцев " на их территории. В ответ владелец ЧВК Евгений Пригожин пригрозил принять соответствующие меры.

Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.

Пригожин угрожает

Владелец ЧВК "Вагнер", российский бизнесмен Евгений Пригожин резко отреагировал на отказ властей одного из российских городов на проведение массового похорон погибших в Украине наемников.

Пригожин заверил, что похороны пройдут в городе Горячий Ключ Краснодарского края завтра, 19 марта, в 10:00 по местному времени, как и планировалось.

"И если администрация Горячего Ключа будет противодействовать тому, чтобы мы могли похоронить наших боевых товарищей, то мы будем принимать соответствующие меры и решения", — предупредил одиозный кремлевский бизнесмен.

Власть против

Эти слова стали реакцией на запрет администрации города Горячий Ключ проводить массовые похороны уничтоженных в Украине наемников ЧВК "Вагнер".

С заявлением об отказе Пригожина выступил глава администрации города Сергей Белопольский.

Напомним, что за последние две недели в россии подтвердили гибель по меньшей мере 400 заключенных, которые были завербованы в частную военную компанию "Вагнер" и отправлены на войну против Украины.

Захоронения "вагнеровцев" обнаружили, в частности, в том же Краснодарском крае, в станице Бакинской.

Фото: Telegram-канал Пригожина