Пригожин пригрозив владі Кубані проблемами, якщо та не дозволить похорони "вагнерівців"
У Краснодарському краї рф місцева влада виступила проти масового поховання "вагнерівців" на їхній території. У відповідь власник ПВК Євген Пригожин пригрозив вжити відповідних заходів.
Про це повідомила пресслужба Євгена Пригожина.
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Пригожин погрожує
Власник ПВК “Вагнер”, російський бізнесмен Євген Пригожин різко відреагував на відмову влади одного із російських міст на проведення масового похорону загиблих в Україні найманців.
Пригожин запевнив, що похорон пройде у місті Гарячий Ключ Краснодарського краю завтра, 19 березня, о 10:00 за місцевим часом, як і планувалося.
"І якщо адміністрація Гарячого Ключа протидіятиме тому, щоб ми могли поховати наших бойових товаришів, то ми вживатимемо відповідних заходів та рішень", — попередив одіозний кремлівський бізнесмен.
Влада проти
Ці слова стали реакцією на заборону адміністрації міста Гарячий Ключ проводити масовий похорон знищених в Україні найманців ПВК "Вагнер".
Із заявою про відмову Пригожину виступив голова адміністрації міста Сергій Бєлопольський.
Нагадаємо, що за останні два тижні в рф підтвердили загибель щонайменше 400 ув'язнених, які були завербовані в приватну військову компанію "Вагнер" і відправлені на війну проти України.
Поховання “вагнерівців" виявили, зокрема, у тому ж Краснодарському краї, в станиці Бакинська.
Фото: Telegram-канал Пригожина