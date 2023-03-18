​​​​​​​Пригожин пригрозив владі Кубані проблемами, якщо та не дозволить похорони "вагнерівців"

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин

У Краснодарському краї рф місцева влада виступила проти масового поховання "вагнерівців" на їхній території. У відповідь власник ПВК Євген Пригожин пригрозив вжити відповідних заходів.

Про це повідомила пресслужба Євгена Пригожина.

Пригожин погрожує

Власник ПВК “Вагнер”, російський бізнесмен Євген Пригожин різко відреагував на відмову влади одного із російських міст на проведення масового похорону загиблих в Україні найманців.

Пригожин запевнив, що похорон пройде у місті Гарячий Ключ Краснодарського краю завтра, 19 березня, о 10:00 за місцевим часом, як і планувалося.

"І якщо адміністрація Гарячого Ключа протидіятиме тому, щоб ми могли поховати наших бойових товаришів, то ми вживатимемо відповідних заходів та рішень", — попередив одіозний кремлівський бізнесмен.

Влада проти

Ці слова стали реакцією на заборону адміністрації міста Гарячий Ключ проводити масовий похорон знищених в Україні найманців ПВК "Вагнер".

Із заявою про відмову Пригожину виступив голова адміністрації міста Сергій Бєлопольський.

Нагадаємо, що за останні два тижні в рф підтвердили загибель щонайменше 400 ув'язнених, які були завербовані в приватну військову компанію "Вагнер" і відправлені на війну проти України.

Поховання “вагнерівців" виявили, зокрема, у тому ж Краснодарському краї, в станиці Бакинська.

Фото: Telegram-канал Пригожина