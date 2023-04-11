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Пригожин стремится взять под контроль одну из партий рф: ISW прогнозирует проблемы для Кремля

11 апреля 2023 09:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пригожин стремится взять под контроль одну из партий рф: ISW прогнозирует проблемы для Кремля
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, предположительно собирающийся в российскую политику / Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Одиозный российский бизнесмен Евгений Пригожин , вероятно, хочет зайти в политику из-за партии Сергея Миронова "Справедливая россия — За правду". Это может обернуться проблемами для Кремля.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий вокруг российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Пригожин идет в политику

Аналитики Института напомнили информацию российского оппозиционного издания "Медуза" о том, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стремится взять под контроль одну из разрешенных в россии партий, "Справедливая россия - За правду", которая имеет собственную фракцию в Государственной думе рф.

Источники в Кремле и власти Санкт-Петербурга отметили, что Пригожин уже занимает руководящий пост в петербургском отделении этой партии.

Что это значит для Кремля

В ISW напомнили, что отношения между Пригожиным и лидером партии Сергеем Мироновым давно потеплели.

А активное вовлечение Пригожина в политическую деятельность в россии, вместе с пропагандой его частной военной компании "Вагнер", может в свою очередь обернуться фракционированием кремлевских элит.

Впрочем, источники издания "Медуза" утверждают, что администрация путина вряд ли позволит Пригожину захватить власть у партии "Справедливая россия — За правду" из-за конфликта с губернатором Санкт-Петербурга и представителями центральных властей.

Напомним, в конце марта Аналитики Института изучения войны предполагали, что владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин использует российские медиа, чтобы показать себя будущим кандидатом на пост президента россии.

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