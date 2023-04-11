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Пригожин прагне взяти під контроль одну із партій рф: ISW прогнозує проблеми для Кремля

11 квітня 2023 09:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пригожин прагне взяти під контроль одну із партій рф: ISW прогнозує проблеми для Кремля
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який, імовірно, таки збирається у російську політику / Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Одіозний російський бізнесмен Євген Пригожин, імовірно, хоче зайти у політику через партію Сергія Миронова "Справедлива росія — За правду". Це може обернутися проблемами для Кремля.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій навколо російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики Інституту нагадали інформацію російського опозиційного видання “Медуза” про те, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прагне взяти під контроль одну із дозволених в росії партій, "Справедлива росія — За правду", яка має власну фракцію у Державній думі рф.

Джерела в Кремлі та владі Санкт-Петербурга навіть зазначили, що Пригожин уже займає керівну посаду у петербурзькому відділенні цієї партії.

Що це значить для Кремля

У ISW нагадали, що відносини між Пригожиним та лідером партії Сергієм Мироновим давно тіснішають.

А активне залучення Пригожина до політичної діяльності в росії, разом із пропагандою його приватної військової компанії "Вагнер", може у свою чергу обернутися фракціонуванням кремлівських еліт.

Втім, джерела видання "Медуза" стверджують, що адміністрація путіна навряд чи дозволить Пригожину захопити владу у партії "Справедлива росія — За правду" через конфлікт із губернатором Санкт-Петербурга та представниками центральної влади.

Нагадаємо, у кінці березня Аналітики Інституту вивчення війни припускали, що власник групи "Вагнер" Євген Пригожин використовує російські медіа, аби показати себе майбутнім кандидатом на пост президента росії.

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