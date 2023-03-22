Пригожин попросил у США денег на новый проект ЧВК "Вагнера": подробности
Глава российской частной военной компании ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо. Пригожин предложил США профинансировать его проект в Африке.
Соответствующее письмо обнародовала пресс-служба Пригожина.
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Предложение Пригожина
Основатель российской ЧВК заявил, что попытки США "навести порядок" в Африке в течение многих лет не имели результатов, поэтому Пригожин предлагает свою помощь.
"Предлагаю вам поддержать усилия ЧВК "Вагнера" по обеспечению безопасности в Африке и профинансировать новый проект "Вагнер. Безопасная Африка", где вы можете стать одним из инвесторов и тем самым сэкономить средства налогоплательщиков в США. Потому что мы сделаем это гораздо эффективнее американских прокси, которые получают сегодня большое количество денег, но не обеспечивают безопасность в Африке", — говорится в письме.
Напомним, ранее СМИ писали, что присутствие "Вагнера" в Африке растет. Российские власти уже давно продвигают свои политические и бизнес-интересы руками наемников. О группе Вагнера впервые заговорили в 2014 году из-за российского вторжения в Украину. В настоящее время руками вагнеровцев россия распространяет свое влияние в Африке.
Также недавно Италия обвинила ЧВК "Вагнер" в активизации миграции из стран Африки.