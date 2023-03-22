Пригожин попросив у США грошей на новий проєкт ПВК "Вагнера": подробиці
Голова російської приватної військової компанії ПВК "Вагнер" Євген Пригожин написав держсекретарю США Ентоні Блінкену листа. Пригожин запропонував США профінансувати його проєкт в Африці.
Відповідний лист оприлюднила пресслужба Пригожина.
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Пропозиція Пригожина
Засновник російської ПВК заявив, що спроби США "навести порядок" в Африці протягом багатьох років не мали результатів, тому Пригожин пропонує свою допомогу.
"Пропоную вам підтримати зусилля ПВК "Вагнера" щодо забезпечення безпеки в Африці і профінансувати новий проєкт "Вагнер. Безпечна Африка", де ви можете стати одним із інвесторів, і тим самим зекономити кошти платників податків у США. Тому що ми зробимо це набагато ефективніше, ніж американські проксі, які отримують сьогодні велику кількість грошей, але не забезпечують безпеку в Африці", — йдеться у листі.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що присутність "Вагнера" в Африці росте. Російська влада вже давно просуває свої політичні та бізнесові інтереси руками найманців. Про групу Вагнера вперше заговорили в 2014 через російське вторгнення в Україну. Нині руками вагнерівців росія поширює свій вплив в Африці.
Також нещодавно Італія звинуватила ПВК "Вагнер" в активізації міграції з країн Африки.